周日（2日）田戰在B跑道上演，上次用同一移欄是10月1日，當日四場1200米賽事，三檔馬共獲兩冠一亞，入Q高達75%，成績標青。

今期共有三場1200米賽事，第四場「創福威」（希廐） 、八場「大雷暴」（韋廐）和十場「弛曜風」（羅廐）皆排三檔，可優先留意。

第四場四班1200米「創福威」，六試大閘獲一冠兩亞兩季，前速銳利，立心操好才出，台型出眾，有資格一出即劏人。

第八場四班1200米「大雷暴」，兩戰同程獲一亞一殿，路程合適，回配熟手周俊樂減磅好跑，已屆交代時候。

第十場四班1200米「弛曜風」，四捷三在同程取得，路程拿手，改配何澤堯可省起後勁，有力重開勝門。

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