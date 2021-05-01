周日（2日） 田草編有11場日馬賽事，第五場四班1600米有「機械戰士」轉姚本輝馬房初出，不打無把握之仗。

季內總場次301同班同程，撇除「機械戰士」未再上陣，同場12駒（第14名「瀟灑王子」已退役）其後合共獲11冠6亞9季，確定該場賽事水準值四班頂級。

雖然此駒對上兩次試大閘均唔見得有好走勢，但近期有多駒季內休後復出馬交出表現，反映現時處於季尾階段賺體力馬要秤先。

最近潘頓親自替「機械戰士」試1200米谷閘跑包尾，竟然到正式出賽都肯騎，似乎此駒有過人之處。

在預期此駒賠率唔太乏味之下，休後復出值得一試。

今季打吡大賽過百分參戰馬僅得「達心星」、「勁搏」及「健康愉快」此三駒，皆因高分馬偏少，賽前不少馬迷都覺得賽事可觀性有限。

其中，當日跑第六的「健康愉快」，雖只負於頭馬「達心星」2.25馬位，表面上水準不差，但後駒被指為近年最低水準打吡冠軍，前駒當時跑打吡的成績其實不能過份作準。

不過，「健康愉快」再出蝕分越級挑戰一級賽，卻與「川河尊駒」及「嘉應之星」這兩匹G1常客在相若位置過終點，水準絕對不差。

與此同時，當日與「健康愉快」同場跑打吡的第二名「將王」、第三名「勇戰神駒」及第五「幸福老撾」，今次（2日）列陣田草戲肉第七場皇太后紀念盃，預期都會有好表現，值得馬迷關注。

尤其是韋達馬房「將王」，當日影相飲恨打吡，如今休後操好復出角逐三級賽，必定拼盡求勝。

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