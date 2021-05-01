方嘉柏自剛周日（4月25日）田戰起孖打破悶局後，剛周三（4月28日）谷戰又有一Win落袋，連贏兩日手風順番晒。

值得一提，方廐三場頭馬之中， 「心中有馬」（9.1倍）和「一拍即合」（9.5倍）俱於當初報名時，被馬房列為出賽次選，結果先後爆半冷掄元。

周日（2日）田戰方嘉柏共出11駒，第九場「好計」和第十場「鐘意寶」均於馬房出賽次選，隨時又有驚喜表現。

第九場三班1800米，「好計」在港三捷皆由外籍騎師包辦，上仗配楊明綸跑第七，今仗換上巴度可省起後勁，或可殺出重圍。

第十場三班1200米，「鐘意寶」上季兩戰皆負仍未適應水土，本身今季集中在從化練兵，上周四（4月22日）試大閘後上掄元，進度理想，出賽應有作為。

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