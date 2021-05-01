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《玄機解馬》第三季第35集，將在周六（1日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》播出。

一連幾集《玄機解馬》都請到女神級嘉賓，今集繼續請到我哋請到專業司儀黃楚喬（Sylvia）上節目啊！

Sylvia轉數勁快，又得天獨厚有好好嘅口才，加上又生得靚，天生就係做MC嘅材料，現時佢主要做婚宴司儀多，話見到人開心，自己都開心喎！

佢仲自爆有一次做婚禮MC，當時一對新人準備入場時，突然全場停電，連冷氣都冇埋，氣氛超尷尬，但竟然佢度到條好橋，令婚禮可以順利舉行，到底有咩妙法？

此外佢亦多才多藝，好多唔同種類嘅工種都有嘗試過，簡直係十項全能。

當然《碧霞老師》亦會為Sylvia點吓相，才女通常情路會較崎嶇，到底Sylvia感情上是否順遂？

咁豐富嘅內容，記得要留意今集《玄機解馬》！

碧霞老師同DMAN都會提供周日（2日）沙田賽事心水馬。

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