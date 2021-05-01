姚本輝不但買馬眼光獨到，新馬經常有好成績，其實接收的舊馬亦有唔錯表現。

周日（2日）姚廐只派六駒上陣，較受注目是第五場由潘頓策騎之「機械戰士」。

這匹五歲馬近兩仗成為熱門，只跑過一席第三，轉倉後休息超過四個月捲土重來，且看能否交出好成績。

姚本輝受訪時說：「『機械戰士』以往健康出過問題，曾經超過一年沒有出賽，然而當牠來投時狀況理想，可以很快投入操練。」

「馬匹相隔較長時間才安排出賽，主要想牠能夠以良好狀態迎戰。」

「『機械戰士』是匹五歲馬，本身性能需要留前鬥後，直路憑後勁制勝。」

「『機械戰士』早前走勢唔差，目前評分應有一番作為，不過質素則未必很高，無論如何今次路程適合，續配潘頓期望有好成績。」

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