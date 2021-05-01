周日（2日）賽馬重頭戲三級賽皇太后紀念盃，人稱「余伯」的資深馬主余潤興出兩駒爭標，分別是「勇戰神駒」同「勇猛神駒」。

呢一對戰馬近仗表現都唔錯，尤其「勇戰神駒」，上場跑2000米打吡後上甚勁跑得第三，如果該場唔係排12檔起步，稍有影響，賽果可能已改寫。

今次安排出戰2400米大長途，「勇戰神駒」在智利服役時，就曾經贏過一場2400米一級賽，長力唔擔心。

加上今場用番贏馬功臣莫雷拉操刀，人馬早前試一課1200米泥閘得第二，末段追勢如狼似虎，反映馬匹拼後狀態甚好。

既然余伯失落打吡夢，今仗練馬師苗禮德都想為佢贏番個安慰獎，故此呢場三級賽點都要睇實「勇戰神駒」。

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