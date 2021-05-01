練馬師部署廐內馬匹出擊，通常都分道揚鑣，避免兄弟鬩牆。但有時候，兩匹性能相若，在沒有更適合的出賽選擇下，亦偶見同室操戈，尤其是遇有大賽，唯有不分正副，各為其主了。

在五屆冠軍練馬師簡炳墀從練生涯的尾聲，旗下有一對實力相埒的長途馬，分途出擊各有傑出成就，但到了季尾的遮打盃，還是碰上了頭。

這一對簡廐馬，就是「實業先鋒」與「神彩金剛」。

2001年5月兩駒在2400米G1遮打盃對陣之前，「實業先鋒」已先奪百週年紀念銀瓶，再成為打吡冠軍；「神彩金剛」則於較低的評分起步，已在長途賽三捷。

遺憾的是，雖然易根主㘘的「實業先鋒」和李格力主轡的「神彩金剛」直路上都看似極具爭勝希望，最終卻雙雙功敗垂成，前駒只能跑第三，後駒則跑第二。

在末段品字形拼鬥下，一對簡廐明星馬被一匹已足足兩年沒交出過頭馬卻突然回勇的老牌馬王壓倒，那就是由愛倫訓練、高雅志主轡而當時已八歲的「奔騰」。

南非悍將高雅志最初來港發展，便是受聘出任簡廐的主帥，現在反過來把簡廐馬一網成擒，可見沒絲毫賣放。

亞軍「神彩金剛」三個星期後在同一路程撈回一個安慰獎。繼續由李格力操刀，以近三個馬位之先輕取皇太后盃！

撰文：余伯樂

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