剛周三（4月28日）夜賽「赤馬雄風」（希廐）和「威威高星」（賀廐）皆相隔一周匆出贏馬。

周日（2日）田戰同類馬共有三匹，分別是第七場「喜駿駒」、九場「一定美麗」（蔡廐）和十場「日日靚」（方廐）。

前兩駒來自蔡約翰馬房要高度重視，事關今季廐侶「疾風勁草」和「共創繽紛」俱曾隔一周匆出贏馬。

第七場國際三級賽2400米皇太后紀念盃，「喜駿駒」近六仗皆不勝有位，演出可靠，評分未見頂，勿因改配波健士輕視之。

第九場三班1800米，「一定美麗」上周日（4月25日）跑1600米守好位得第六，性能傾向均速，增程有好冇壞，匆出強配潘頓有權開齋。

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