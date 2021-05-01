4月份話咁快又過去啦，呢個月真係令人跌晒眼鏡，本來認為踏入季尾最視乎馬房兵力是否充足，照計應該係大倉打骰，點知呢個月成績最好嘅三大馬房，都冇蔡約翰、方嘉柏同告東尼份！

呂健威、文家良同希斯，呢個月都贏咗8W，並列今個月冠軍倉口。威哥繼上季火併告東尼同姚本輝後，今季竟可維持上佳成績，暫時同羅富全並列練馬師榜第三位（51W），或者係因為「金鎗六十」效應，帶旺全個馬房？

文家良就最驚喜，呢個倉向來低調，且成績不過不失，但呢個月密密出擊搏殺得手，確實難得；希望勢頭可維持。

至於超級慢熱嘅希斯馬房，呢個月終於交出成績，廐內新馬逐漸上力係主要原因，另外「成才」喺方廐冇贏過，今季轉投希廐3W兼贏親都好分，成為馬房招牌馬。

蔡約翰呢個月僅得5W，但仍然比方嘉柏嘅3W好，暫時以兩Ｗ力壓對方獨佔鰲頭；另外羅富全剛啱亦贏得7W，成績不俗。

反而榜尾嘅鄭俊偉，亦繼續「月行一善」，僅得一W進賬而季內累積6W，仲差10W才可成功護級，形勢嚴峻；至於何良亦接近兩個月守齋，成為四月唯一食白果之練馬師，目前累積10W，尚欠6W才正式上岸。

展望下月，預期方嘉柏同蔡約翰各自回氣可再上，另外希廐多匹新兵已操好，有望接力攻堅。

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