周日（2日）沙田首兩場賽事均為1000米直路賽，包括第一場新馬賽及第二場四班賽。

今季直路賽最強兩位騎師，是潘頓與莫雷拉兩大高手。

潘頓季內28戰同程，成績6冠7亞1季，勝出率21%、上名率更高達五成。

至於潘頓宿敵莫雷拉，季內34戰同程，取得5冠4亞3季，勝出率14%、上名率35%。

周日頭場潘頓沒有座騎，而雷神胯下「有主意」，上仗初出跑第二，今戰有力擔正。

而第二場潘頓初出馬「嘉應精神」升火待發，莫雷拉之「帆哥兒」同程上名率高，這條冠軍級騎師Q有睇頭。

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