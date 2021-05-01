梁家俊近期成績甚佳，無論冷熱都得心應手，有好成績帶動，自己工作更積極。

周末（1日）雖非主要課期，但梁家俊一早開工之餘，操完馬後依然留守機坪，原來要等候練馬師文家良。

文家良在七時半後現身，兩人立即企埋一邊密斟，內容肯定不離周日（2日）第五場「日日夠」、第八場「安錦」、第九場「安承」及第十一場「善傳萬里」，且看練騎能否延續近期旺勢。

梁家俊與文家良傾完後，巧遇撞到行返馬房的姚本輝，兩人當然亦把握機會，研究周日唯一合作馬第十場「怡心聲」的策略，不妨留意。

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