第八場第三班1200米：「快快有」近兩仗可以贏到谷草1200米及田草1200米，表現非常出色。

今場（2日）繼續跑田草1200米，潘頓重執帥權，相信必定會加倍落力。

昨日（1日）開飛3.9倍，5點落到3倍，現時進一步落到2.8倍W，1.5倍位置大熱。早飛勁到不得了，睇飛好有信心繼續贏馬。

「騰飛塔」重跑贏馬路程，賽前操練積極兼有試大閘備戰，轉用巴度上陣，排好位，負磅輕，睇機會都幾突出。

昨日開飛17倍，5點企住17倍，現時落到7.8倍W，2倍位置。

隔夜飛比預期少，但相信臨場必定會有飛落，但無論如何呢匹馬今場一定要兼顧。

「神駿馬車」上場跑田草1400米落敗，明顯路程唔合適，今場重返贏馬路程，繼續用蔡明紹上陣，負磅輕，應有機會再入圍。

昨日開飛15倍，5點企住14倍，現時14倍W，3.6倍位置。

有墊底飛但唔夠勁，不過預期呢匹馬閘前會落飛去到6至7倍，如真有落飛就要拖埋。

「莫浪求」近兩場落番三班都接近，今場排到有利檔位，應該可以重入前四。

昨日開飛4.2倍，5點企住4.3倍，現時6.5倍W，2.1倍位置，隔夜早飛比早幾場明顯多，睇飛今場都幾有信心入三甲。

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