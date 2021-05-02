希斯馬房4月展開大攻勢，全月八次跑馬，其中七次有馬贏，合共八Win落袋。

踏入5月份，希廐延續旺勢，於今午（2日）第二場四班1000米直路賽，憑今季另一匹初出E系列新馬「嘉應精神」再打勝仗。

三歲馬「嘉應精神」賽前操練工夫積極，共試七課大閘，大有不出不好之勢，臨場獨贏賠率亦越賣越熱，最終捧成為2.6倍開跑。

然而「嘉應精神」贏馬過程並不輕鬆，末段一度被31倍冷門馬「地通拿」（時廐）緊迫，僅勝短馬頭位。

而與後駒同出自蕭氏家族的「帆哥兒」（方廐），則在前往起步點途中曾撞欄，後經獸醫檢驗認為不適宜出賽，閘前宣佈退出比賽，原本今日出足11場的莫雷拉跑少匹。

第二場單Win及組合獨贏A1分別派26元及17.5元，二重彩派657元。

跑獲第三、四名馬匹分別為「月球」與「遨遊千里」。

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