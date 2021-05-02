今午（2日）田戰霍利時憑「天賦威力」夥拍周俊樂爆21倍冷門掄元，替此駒摘下轉廐後首勝。

賽後「天賦威力」馬主之一曾炳威坦言，此駒今仗贏馬，有一部分是黃皓楠的功勞。

「天賦威力」馬主曾炳威說：「『天賦威力』今場取勝，除了多謝霍利時悉心的訓練外，我要多謝黃皓楠。」

「黃皓楠在晨課中花足心機調教好該駒，他亦有一定功勞。」

「我們原本想搵黃皓楠今場策騎『天賦威力』，但皓楠建議我們起用見習生減磅，因此霍利時才搵見習生周俊樂操刀。」

「黃皓楠認為『天賦威力』今仗在五班上陣，需要負重磅，適合搵見習生減磅出擊。」

「我們接納皓楠的建議，結果愛駒今場配周俊樂減磅出擊成功，我想藉此機會，多謝皓楠。」

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