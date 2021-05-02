第四場第四班1200米：「新威力」近三場都能跑入前四名，表現一場比一場好。

今日（2日）繼續跑田草1200米轉用薛恩上陣，排到好位起步，應有機會跑更接近。

昨日（1日）開飛10倍，5點落到9.1倍，現時再落到5.8倍，1.9倍位置。

明顯有早餐飛支持，雖然今場要負頂磅上陣，但睇隔夜飛嚟講係有信心，今場要兼顧。

「創福威」呢匹大衛希斯馬房三歲新馬今場初次上陣，賽前操練非常積極，睇馬匹晨課走勢已準備就緒作戰。

昨日開飛13倍，5點重上20倍，現時大幅落到5.8倍W，3.1倍位置。

墊底飛到位，今季馬房四班賽初出新馬表現良好，呢隻都唔好睇小。

「遨遊之星」今季跑同程入過兩次位置，上場轉跑田草1400米落敗係意料中事。

今場重跑田草1200米，改用潘明輝上陣，負磅輕，要求佢跑入前四名應該唔難。

昨日開飛18倍，5點輕輕落到16倍，現時14倍W，4.3倍位置。

有少許早飛，如臨場企住有15倍嘅話，可以畀一票佢。

「勁加加」前仗跑同程僅以短馬頭落敗，表現出色。

上場轉跑谷草1200米，因排位不利關係，焗住要留得太後，最後後上跑第五表現收貨。

今場轉跑番田草1200米，潘頓繼續策騎，今場排到好位起步，相信又有機會再入三甲甚至贏馬。

昨日開飛8倍，5點落到5.7倍，現時輕輕回上7.8倍W，2.3倍位置。

明顯有早飛支持，睇飛今場都幾有信心再入前四名，就畀一票佢支持吓。

提供：1新威力、9創福威、14遨遊之星、3勁加加

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