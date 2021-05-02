馬季尚有三個多月末完結，華籍騎師梁家俊今季成績已超越上季，騎者上季埋單只贏29Win，但本季已獲36Win進賬。

梁家俊今季表現醒神，時有佳作，正如今天第六場四班1400米賽事，第三度策騎姚本輝馬房本年度四歲新馬「勝靈之駒」掛帥，終取得回報。

「勝靈之駒」為蔡約翰馬房四捷新星「速遞奇兵」同父馬，毛色亦相同，今仗在梁家俊胯下演出大幅進步，末段從中檔殺上，一衝即過晒，順利獲取服役生涯首Win。

梁家俊近期手風順，贏完此駒之後，最近五次跑馬當中四期有馬贏。

姚本輝賽後說：「『勝靈之駒』在港頭兩戰，除了因為檔位不利影響外，路程1200米太短，加上馬兒本身進度未足，故此交不出應有水準。」

「『勝靈之駒』今場累積了一定競賽經驗，表現有所進度，沙田1400米亦更合發揮，馬兒內在鬥心很強，跑來沒有搶口，甚為放鬆，在進步之中。」

「『勝靈之駒』是『聖靈瀑布』（Sacred Falls）的子嗣，後駒服役時，我已經很喜歡牠，現時牠已離世。除了『勝靈之駒』外，我還買了兩匹『聖靈瀑布』的子嗣，稍後會運來港服役。」

第六場單Win及組合獨贏A3分別派356.5元及30元，二重彩派5,013元。

跑獲第二至四名為「雄龍」、「閃耀中華」與「果然友」。

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