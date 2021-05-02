這次（2日）田戰出現一個少見嘅現象，除咗正值停牌的郭能外，其餘騎師都可以上陣，情況非常難得。

然而騎師人手充裕，唔代表幕後容易搵到合適嘅人選策騎，好似第六場隻「新威煌」，季內同佢拎到一冠兩季嘅梁家俊，應承騎從未上名嘅「勝靈之駒」。

史卓豐雖然賽前一度接手，更試過一課閘，但最終決定騎「蝦餃燒賣」。

4月頻頻有頭馬見面之薛恩，就係今期馬匹報名公佈後翌日，落實接掌「新威煌」帥權，蘇保羅揀中佢，一定有佢過人之處。

倒番轉嚟講，梁家俊放棄「新威煌」呢匹近績唔差嘅賽駒，選騎從未有證明嘅「勝靈之駒」。

睇番「勝靈之駒」一連兩仗因排外檔，沿途際遇欠佳而敗，今次抽到1檔，形勢完全唔同晒。

撰文：林湛穎

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199