第六場第四班1400米：「新威煌」今季跑同程兩次一贏一位，上場轉跑田草1600米落敗，可能因路程關係。

今場重跑返贏馬路程，改用薛恩上陣，排位好，睇嚟今場又有機會跑進前列。

昨日（1日）開飛21倍，5點大幅落到12倍，現時進一步落到5.6倍W，2.1倍位置。

明顯睇到早餐飛好勁，睇飛今場可以贏得。

「好友利」今季已跑11次都能交出一場頭馬，尚算合格。

但贏馬後再跑幾場表現一般，評分已減番去贏馬水平。

今場重跑贏馬路程，轉用新騎師上陣，排好位且負輕磅，今場應有嘢睇番。

昨日（1日）開飛21倍，5點落到15倍，現時14倍W，3.8倍位置。

又係有早餐飛到位，今場唔可以錯過，點都要畀一票佢。

「樂天派」上場初跑同程，臨場有飛，結果跑入一席第四，但睇走勢明顯想試馬。

今場繼續再跑同程，轉用賀銘年上陣，呢個騎練組合今季比較少有交收，但今場睇嚟有啲嘢喎。

昨日開飛11倍，5點企住11倍，現時8.7倍W，3.2倍位置。

墊底飛都幾硬淨，睇飛今場有信心一定有表現，有賠率當然可以畀一票佢。

「虹鴻」近兩次跑同程都能跑入一席第二名，表現一場比一場進步。

今場繼續跑同程，潘頓繼續肯騎，明顯想贏馬交代。

昨日開飛2.1倍早飛好勁，5點回上2.8倍，現時企住2.7倍W，1.2倍位置。

睇早飛係有信心，但如臨場熱到只得2.5倍左右嘅話，就有點過份，不過呢匹馬要入三甲應冇問題。

提供：4新威煌、11好友利、10樂天派、6虹鴻

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