這天（2日）下午沙田馬場完成11場草地賽事，賽後有一位騎師被罰停賽，此乃於頭場以 「蟲草成名」勝出1000米新馬賽的的彭國年，他因不小心策騎被判停賽兩日（5月16日起）另加罰款10,000元。

同場初出馬「高陞高聲」於賽後失去左前蹄的蹄鐵。

第二場跑四班1000米直路，「帆哥兒」前往閘廂途中，於接近700米處時急促向外斜跑，因而觸碰外欄，繼而衝出外欄。

其後，「帆哥兒」前往起步點，於起步點接受獸醫檢查，獸醫報告牠右後足系部擦傷，因而不適宜出賽。

小組按照獸醫意見着令「帆哥兒」退出。

「帆哥兒」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

過了200米處後，薛恩（「地通拿」）一度右邊韁繩脫手。

獸醫於賽後立即檢查「綠魔勇士」，發現該駒心律不正常。

「綠魔勇士」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第四場跑四班1200米，賽後獸醫報告，「添有運」被發現右前膝下方輕微割傷。

跑過100米處時，史卓豐（「創福威」）跌掉馬鞭。

第六場跑四班1400米，「開心財星」包尾大敗而回，小組認為其表現難以接受。

由於這已是小組連續第二次認為「開心財星」的表現難以接受，小組決定「開心財星」必須連續多次試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

獸醫於賽後立即檢查「開心財星」，內窺鏡檢查顯示其氣管內有很多血。

儘管小組認為第五名馬匹「好友利」的騎師班德禮於接近終點時的騎法並不影響該駒的最終名次，惟無論如何仍告誡他，只要情況許可，他須確保力策座騎至終點。

第七場跑2400米三級賽皇太后盃，接近75米處時，潘頓（「時時有餘」）右邊韁繩脫手。

第八場跑三班1200米，潘頓抵達起步點後，告知獸醫「快快有」在亮相圈內及前往閘廂途中兩度咳嗽。

獸醫於賽後立即檢查「快快有」，內窺鏡檢查顯示其氣管內有很多痰。

「快快有」為是賽熱門且近兩仗均勝出，小組認為牠今仗的表現難以接受。

「快快有」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第九場跑三班1800米，「威力飛馳」跑過1500米處時，失去左前蹄的蹄鐵。

第十一場跑三班1400米，獸醫於賽後立即檢查「南區有」，內窺鏡檢查顯示其氣管內有很多血。

「南區有」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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