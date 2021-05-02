第九場第三班1800米：「全才」贏完谷草重返沙田贏馬路程，轉用周俊樂減番七磅，形勢有利。

昨日（1日）開飛14倍，5點落到10倍，現時企住12倍W，2.6倍位置。

有墊底飛到位，相信練馬師睇到呢匹七歲老馬狀態勇銳，所以應該希望跑得就跑，睇形勢依然有入三甲機會。

「格萊美」轉番用何澤堯賠率比上場可觀，計馬隨時可以贏，昨日開飛8.8倍，5點回上12倍，現時企住12倍，4倍位置。

有早餐飛支持，以現時呢個賠率嚟講係有值博率抵買，所以可以俾一票佢。

「路路醒」上場贏同程姿態輕鬆，今場再跑同程，雖然要加多七磅上陣，但以馬匹上場走勢嚟講，應該可以勝任有餘。

昨日開飛4.5倍，5點輕輕落到4.2倍，現時再落到3.7倍W，1.9倍位置。

睇早飛有信心，今場應會繼續跑得好，再下一城都唔奇。

「天外天」評分由季初80分減到今場70分，已重返上季贏馬水平，今場轉用新騎師上陣，實跑俾你睇。

昨日開飛10倍，5點輕輕落到9.4倍，現時8.7倍W，2.6倍位置。

早餐飛慢慢落，今場隔夜票數相比起今季之前每一場都多，睇飛明顯有信心，一定要兼顧。

提供：1全才、7格萊美、3路路醒、8天外天

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