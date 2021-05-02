資深馬主梁麟與苗禮德合作多年，之前曾有「常拼常勝」（已退役）四勝頭馬，並獲獎金超過四百萬港元。

梁麟轄下四歲新兵「常拼常勇」，順理成章交由苗禮德訓練，此駒將於周日（2日）出戰第十一場三班1400米。

「常拼常勇」以愛爾蘭自購馬身份來港，本身在英國四戰成績兩冠一亞一季，演出非常準繩，而兩場頭馬均為一哩賽事。

「常拼常勇」之父「佐范尼」，服役時13戰成績五冠三亞一季，最高成就勝出1207米一級賽鳳凰錦標。

「佐范尼」轉任種馬後，其子嗣交出一定成績，其中「南加暴風」曾勝出意大利2400米一級賽。

「常拼常勇」母系Starship服役時曾三度報捷，贏馬路程為1400及1600米。

結合「常拼常勇」血統及外地賽績，肯定是匹中長途馬，現評76分有上升空間。

「常拼常勇」來港後曾三度試閘，最近一課由田泰安考驗。

此駒當時雖然早段落後，但轉彎前從外檔發力追近前領馬，直路輕輕考驗即脫穎而出，而且過終點後保持餘勢。

首次作賽以新鮮感跑1400米，隨時一矢中的。

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