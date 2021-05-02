希斯自四起月起戰績冒升，合計九次賽日，當中八戰練者均有頭馬交出。

名牌倉主曾表示希望到季終時，他回流首季頭馬能見3字頭，目前希廐已有24Win在手，相信要達標非難事。

今日為希斯起孖的兩駒均為倉主E系列新馬精品，其中一出即勝之「嘉應精神」，賽前共安排七課試閘才正式派遣上陣，部署可謂做到足。

希斯說：「『嘉應精神』在港試了七課閘才上陣，是因為牠走勢稚嫩，加上馬主想愛駒一出即勝，我便替馬兒操足才上陣。」

「此馬是來自靈犀牧場，由我的兒子做前期訓練工夫，我很開心馬兒一出即勝。」

「我打算讓『嘉應精神』在6月跑多一場，然後休賽，希望馬兒可以繼續贏馬。」

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