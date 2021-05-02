郭能早前因研訊時的行為問題，被牌照委員會重罰停牌28次賽事，結果剛周四（4月29日）來個大逆轉，其上訴得直換來減刑至停牌15次賽事，季內還有13個賽日可上陣。

說老實，全球馬圈都睇住今次呢單事件，因態度被重罰，仲嚴重過未盡全力騎馬，其實都幾誇張。

雖然郭能上訴成功，但一般相信今季亦是其在港最後一季，往後要再成功申請牌照絕對不易。

至於郭能突然獲減刑，令馬迷聯想到是否波健士策騎「美活人生」將被重罰，他違反天條未盡力策騎，估計最少都會被罰停賽八日。

若然他被罰停賽，正好有郭能復出，騎師數目自然足夠，好似班德禮來港正遇上郭能停牌，是否真的咁巧合呢？

撰文：關志彬

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