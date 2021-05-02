高伯新近期與法國籍騎師彭國年擦出合作火花，繼4月17日「獨角寶寶」後再在今午（2日）憑米雪（原名嚴惠玲）愛駒「蟲草成名」爆出108倍大冷掄元。

賽後高伯新大讚彭國年發揮出色，相信日後這對外籍騎練將會加強合作。

練馬師高伯新說：「『蟲草成名』是我在港從練以來首匹兩歲頭馬，別具意義。」

「對於我來說，無論『福逸』贏級際賽，或是『蟲草成名』贏新馬賽，給予我的喜悅也是一樣，我對各駒都一視同仁。」

「『蟲草成名』上場在港初出，表現所負不遠，我預計牠會交出好成績，結果牠開齋而回，表現令我驚喜。」

「此馬目前走勢仍很稚嫩，走來片出片入，全靠騎師彭國年出色的騎功，才可駕馭此馬，騎者居功至偉。」

不過，彭國年要為今次贏馬付出代價，因陣上不小心策騎干擾別駒，被罰5月16日起停賽兩天與10,000元。

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