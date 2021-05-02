沈集成在今午（2日）田戰再有佳作，憑藉「勇猛神駒」摘下三級賽皇太后紀念盃，繼2019年10月「四季旺」（已退役）贏出二級賽精英碗後，再度揚威級際賽。

「勇猛神駒」練馬師沈集成說：「賽前我認為有四駒的機會較好，分別是『將王』，『勇猛神駒』、『樂益善』及『勇戰神駒』。」

「結果『勇猛神駒』為我帶來（首次）皇太后盃三級賽（勝利），我當然開心，並感謝馬主余伯（余潤興）的支持。」

「『勇猛神駒』在外地跑開長途，因此今場跑2400米，我認為牠也可以勝任。」

「由於『勇猛神駒』走來有點搶口，故我千叮萬囑騎師潘明輝一定要埋欄搵遮檔，人馬發揮令我滿意。」

「『勇猛神駒』質素其實不錯，只是需要較長時間適應水土。」

「至於『勇猛神駒』下次是否跑遮打盃（5月23日），我仍要與馬主余伯商量。」

「潘明輝對我表示，他大有可能策騎呂廐的『龍鼓飛揚』出戰遮打盃。」

「至於跑第二名的『樂益善』今場的表現也非常出色，牠是一匹優秀長途馬。」

「馬主渴望馬兒可以跑遮打盃，不過我認為每年都有遮打盃，可以留待下季才出戰。」

「畢竟此馬目前評分仍偏低，不用太辛苦爭分，我再與馬主商量。」

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