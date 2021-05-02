日本阪神競馬場今午（2日）舉行一級賽春季天皇賞，由於長途王暨近兩屆冠軍「氣自豪」早前宣告退役，因此這項大賽形勢相當混亂。

2019年菊花賞盟主「世界首映」今仗初配福永祐一，結果人馬一拍即合，後上以0.75馬位之先力壓大熱門「緣厚情摯」掄元，本身第二度揚威一級賽。

「世界首映」以往絕大部分賽事皆由日本國寶級騎師武豊執韁，然而騎者早前受傷須缺陣，縱使能夠趕及於今日復出，幕後已一早決定換人上陣。

另外，李慕華策騎次熱門「大哲學家」雖然只跑第四名，不過這位法國名將是日氣勢如虹，八匹座騎勁取五冠一亞兩殿佳績，在騎師榜繼續一馬當先。

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