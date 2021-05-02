現時排於練馬師次席的方嘉柏最近回復表現，馬房自上次日賽（4月25日）起孖打破一個月不勝悶局之後，緊接再連贏兩個賽日，成功錄得三連勝。

方廐今日（2日）派出10駒應戰，在第八至十場賽事均出一對，結果於第八場三班1200米，爆出半冷Win「星運明爵」，替此匹五歲自購馬打開勝門。

方嘉柏再添1Win後，最新頭馬數目是58場，暫時僅落後榜首蔡約翰一場頭馬。

田泰安今場策騎「星運明爵」沿內欄竄上，破壞第二名馬匹騎師潘明輝起孖大計，卻為自己成功起孖，他於較早場次已勝出「翡翠鳳凰」（羅廐）。

方嘉柏說：「我對『星運明爵』其實很失望，我最初估計牠來港後很快便可交出頭馬，我真是很開心，今場牠終於打開勝利之門。」

「馬主Eddie（游紹賢）是我一位感情要好的朋友，此馬多次在陣上跑得接近，可惜之前搏極都未能贏馬，今場牠終於可以打開勝門，希望牠開竅後，可以繼續交出接近的表現。」

「我給予馬兒小休，儲足新鮮感，今場跑1200米亦屬合適路程，牠跑1200米至一哩亦合，沙田及快活谷亦可勝任。」

第八場單Win及組合獨贏A3分別派83元及39.5元，二重彩派647元。

跑獲第二至四名順序為「莫浪求」、「大雷暴」及「神駿馬車」。

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