沙田馬場今午（2日）第三場五班2000米，下游馬房賽駒紛紛把握罕有賽程機會搏殺，結果霍利時馬房「天賦威力」重振雄風，爆出21倍冷門掄元。

「天賦威力」今季轉投霍利時馬房後，四戰名次皆是雙位數字，不過今戰返回第五班上陣後表現脫胎換骨，最終夥拍周俊樂摘下轉廐後首捷。

霍利時、鄭俊偉、何良分別憑「天賦威力」、「為善聚樂」及「君臨大地」跑入冠、亞、季席，造就排名尾三位練馬師在這場低班賽包辦三重彩。

霍利時說：「『天賦威力』今場取勝關鍵有兩個，一是跑沙田2000米排2檔，形勢大有利，提升勝機。」

「二是此馬今場用周俊樂減磅，令馬兒跑來不太辛苦，也有助爭勝。」

第三場單Win及組合獨贏A3分別派212.5及23.5元，二重彩派1,427元。

第二至四名順序為「為善聚樂」、「君臨大地」及「勇晉大師」。

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