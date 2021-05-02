法籍騎師巴度今次賽事（2日）共替九駒執韁，於較早場次，其座騎中先後有五駒跑獲四亞一季，搏來搏去仍與頭馬無緣。

直至整日最後一匹座騎「十二馬」（蘇偉賢馬房）出戰第十場三班1200米，巴度終於坐正，省番粒「十二馬」，不致空手而回。

巴度贏馬之後，總結全日累積39分，暫時在騎師王積分榜帶出，比今日起孖的莫雷拉及田泰安多5分。

然而巴度尾場已再無座騎，只要後兩者在最後一場賽事跑入前兩名，便可再趕過巴度。

回說「十二馬」今季五戰住跑入前四名，成績是2冠1亞1季1殿，四歲馬首次征服第三班，兼與巴度一拍即合，人馬第一次合作即打勝仗。

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跑獲第二至四名依次為「必長勝」、「威威心得」及「弛曜風」。

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