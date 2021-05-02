第11場第三班1400米：「佳運財」跑三場贏三場，上場升班挑戰依然可後上取勝，贏馬姿態似難實易。

今場（2日）繼續跑1400米，雖然要負頂磅上陣，但其實今季第二場頭馬已經係負130磅，所以孭呢個磅位應冇問題。

昨日（1日）開飛2.5倍，5點落到2.1倍，現時2.1倍W，1.6倍位置。明顯早飛勁又硬淨，睇飛好有信心今場穩勝，齋W捧場。

「常拼常勇」賽前操練非常積極兼已試咗三課大閘，一課比一課表現出色，睇狀態已有作戰水準。

昨日開飛18倍，5點企住18倍，現時14倍W，3.3倍位置，有些少早飛支持，但估計呢匹馬臨場會有飛落，如有發現就要兼顧。

「捷報」預計跑此程一定會比跑谷草合適，昨日開飛13倍，5點回上17倍，現時落到12倍W，2.9倍位置大熱。

隔晚尾段有重飛打落，金額唔細，以睇隔夜飛嚟講，今場都幾有信心會跑得好，贏埋都唔出奇，所以唔好忽視。

「一鋪縱橫」原庄配搭再臨，明顯想收復上場之失。

昨日開飛8.7倍，5點回上12倍，現時又落番6.4倍W，1.8倍位置。

隔夜尾段有一浸重飛打落，睇飛今場有信心繼續可以跑得好。

提供：1佳運財、3常拼常勇、8捷報、9一鋪縱橫

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