第七場三級賽2400米皇太后盃：「將王」上場跑打吡僅以短碼頭飲恨功虧一簣，賽後練馬師重新部署，操練程序漸進，將目標放於今場（2日）皇太后盃2400米。

睇部署明顯上彌補上場之失，而繼續用田泰安上陣，相信騎師都好想贏馬交代。

昨日（1日）開飛3.2倍，5點落到2.6倍，現時3.1倍W，1.4倍位置大熱。早飛勁，明顯睇到有信心今場想贏馬補中。

「時時有餘」今季表現有進步，上年12月香港瓶跑入一席第三名，證明有級際賽能力。

今場雖然要負頂磅上陣，但以馬匹實力嚟講一定有得爭。

昨日開飛10倍，5點回上13倍，現時15倍W，4.2倍位置。早飛有但唔算多，如臨場閘前見有飛落就一定要跟。

「勇戰神駒」上場跑打吡跑第三，賽後加強操練，今場挑戰2400米，呢匹馬來港之前喺外地曾贏同一路程，相信必能應付。

昨日開飛8.5倍，5點落到6.9倍，現時再輕輕落到4.4倍W，1.5倍位置。早餐飛浸浸落，睇飛幾有信心今場贏馬。

「樂益善」越級挑戰三級賽，睇近兩場贏馬姿態嚟講，跑呢個路程一定可以勝任，而且今場負超輕磅上陣，贏哂晤奇！

昨日開飛4.9倍，5點回上6倍，現時又落番5.5倍W，2.2倍位置。

早餐飛當然勁，睇飛都幾有信心，要預佢一票。

提供：2將王、1時時有餘、6勇戰神駒、10樂益善

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