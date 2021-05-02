「路路醒」（羅廐）與「加州十大」（東廐）繼4月11日田戰後，再於今午（2日）第九場三班1800米狹路相逢。

最終兩駒串成翻版Q及二重彩，「路路醒」在莫雷拉胯下後上一攻而破，再度壓倒「加州十大」凱旋而歸，連贏派彩96.5元。

羅富全今天憑「翡翠鳳凰」及「路路醒」梅開二度，目前僅落後榜首蔡約翰六場頭馬，仍有機會爭奪冠軍練馬師。

羅富全說: 「『路路醒』今場排10檔，加上負磅增加，賽前令我有點擔心。」

「馬兒持續進步，升上二班負輕磅，我認為牠仍可以繼續交出好成績。」

羅富全今日沙田賽事起孖，季內已累積了53W ，目前只以六場頭馬落後於榜首的蔡約翰(59W)。

對於爭奪今季冠軍的前景，羅富全回應說：「我會做好本分，盡力為廐內馬主贏馬，我希望今季可以取得65W便開心。」

第九場單Win及組合獨贏A1分別派20.5元，二重彩派130元。

第二至四名順序為「加州十大」、「水箭龜」及「一定美麗」。

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