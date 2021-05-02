第一場新馬1000米：「龍來了」上場雖然跑入一席第三名，但後上如飛，期望新馬跑過一場會有進步，今場有磅位之利應可取勝。

昨日（1日）開飛3.4倍，5點落到2.8倍，現時3.4倍W，1.3倍位置。

早飛勁，睇飛有信心今場補中。

「有主意」上場沿途走勢良好，雖然最後以一個馬位敗於頭馬「得力寶駒」，但表現收貨。

今場排位好，依然負輕磅兼雷神再騎，又係有磅位之利，相信今場有機會反先坐正。

昨日開飛2.7倍，5點回上3.4倍，現時又落番2.9倍大熱，1倍位置大熱。

早飛相當強勁，尤其是位置飛！睇飛係有信心今場贏馬。

「得力寶駒」上場贏取本季新馬賽第一場頭馬，贏馬過程胸有成竹。

今場再跑面對同一班對手，唯一擔心係磅位問題，今場要加七磅上陣，對一匹新馬嚟講係一個考驗！

昨日開飛4.5倍，5點落到3.6倍，現時企住4倍，1.9倍位置。

早飛有但感覺唔夠勁，可能始終係擔心磅位問題，但論馬入三甲應冇問題。

「不可擋」上場第四表現不過不失，今場希望馬匹有進步，可有更接近演出。

昨日開飛16倍，5點企住16倍，現時落到11倍W，2.8倍位置。

有些少墊底飛，以馬上場走勢，今場都應該係三三四四分子。

提供：5龍來了、9有主意、1得力寶駒、6不可擋

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