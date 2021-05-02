沙田馬場周日（2日）第四場初出新馬「創福威」，曾由莫雷拉四試大閘，走勢都前後兼備，擺明係準備好晒先出賽。

操好晒之馬就算莫雷拉唔揀都要捧，唔排除又移形換影，事關呢隻係希斯自家貨，梗想一出就省招牌。

「翡翠鳳凰」又係莫雷拉棄騎，季內表現夠準，未失過前四名。

田泰安早前剛騎同主馬「翡翠劇院」在谷草入Q，今次或會輪到呢隻，一於博雷神呢場揀錯再揀錯馬跑。

第十場「必長勝」一出即勝跟住就表現失色，不過上賽拉士幾步追貼升上第二班都輕鬆贏馬的「速遞奇兵」，同時拋甩晒後面對手，水準有晒保證。

今次得到潘頓睇中，應該可以輕勝然後升班。

「顏色大師」三次試閘同樣有前有後，末段考驗一騎就有，跑法同喺外地贏馬差唔多。

今次排1檔守到好位再鬥拉士，好大機會同前駒串Q。

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