藝人米雪（原名嚴惠玲）首次以個人名義養馬，結果「蟲草成名」在今天（2日）頭場新馬賽，爆出108倍大冷掄元。

「蟲草成名」初出以領放跑法效果不佳，結果今仗在前段留力，末段後上力壓一對熱門「得力寶駒」及「有主意」高奏凱歌。

高伯新繼2017年「幸運大師」（已退役）後再憑「蟲草成名」揚威新馬賽，亦是他在港從練以來第一匹兩歲頭馬。

米雪今日沒有到場，由好友「蟲草」成員之一譚健業大律師代拉頭馬。

譚大律師賽後說：「米雪對我透露，她正在忙於拍戲，分身乏術，因此今天未有入場。」

「她授權給我代她入場為『蟲草成名』打氣，馬兒順利開齋，我真是替米雪開心。」

第一場單Win及組合獨贏A3分別派1,089元及92元，二重彩派7,367元。

第二至四名順序為「得力寶駒」、「有主意」及「不可擋」。

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