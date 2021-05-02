「山管人丁水管財」，風水上水為財，因此不少人總希望住宅、辦公室或商舖附近見水為佳，但風水上對於水的看法尤為講究。

例如：水在那一個方位？水是環抱有情還是反弓水？是否犯了黄泉八煞？是否符合乾坤國寶、三元水法等等？

由於篇幅有限，有機會與大家詳談。

假設住宅、辦公室或商舖的巒頭看不到水，我們亦可擺放魚缸來增強財運。

下元八運期間（2004年至2023年），零神水位於西南，因此可在西南位置放置魚缸，可以符合「潑水入零堂」，把水引進八運的失運方位，有轉危為安、提升財運之意。

若住宅、辦公室或商舖的西南位置未能放置魚缸，亦可考慮在催官水正東的方位放置魚缸，有利升官發財，對於做生意及在大機構任職的朋友十分有利。

當中魚缸最好放在住宅、辦公室或商舖的較前位置，並避免魚缸的高度太高及太低。

一般而言魚缸不宜高於成人的心臟位置，會引致水火相沖，同時亦不宜低於膝頭位置。

今期幸運數字為4、5、9、10。

周日（2日）第八場第三班1200米「快快有」，這匹三歲馬實力不俗，出賽三次取得兩冠一亞。

「快快有」上次初跑三班賽角逐田草1200米，轉彎時曾受到「大雷暴」干擾，在形勢不利的情況下，最後仍能取勝。

反觀同場第二、三及四名馬匹，均在內疊貼欄位置賺形勢，證明「快快有」真正實力強橫。

「快快有」今仗重配潘頓，有力取得三連勝。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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