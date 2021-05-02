今午（2日）沙田日馬第十一場三班1400米，「佳運財」在史卓豐胯下保持四戰全勝佳績，屬希斯馬房今季代表作。

希斯馬房今季一出即勝的賽駒不少，不過能夠扶搖直上卻鳳毛麟角，更多如「輗多福」、「人和家興」、「包裝太保」等駒表現失準，令人大失所望。

然而「佳運財」卻持續進步，今戰贏來兵不血刃，下仗將升上第二班角逐。

希斯說：「『佳運財』今仗負133磅都贏得如此輕鬆，真的令我有點喜出望外，證明這匹三歲馬仍在不斷進步中。」

「對於這匹年稚馬，部署上我當然會錫住牠，今季會讓此馬多跑一仗，之後便會安排一個長假期給牠休息。」

第十一場單Win及組合獨贏A1分別派24及17.5元，二重彩派228元。

第二至四名順序為「善傳萬里」、「志在四方」及「一舖縱橫」。

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