華將勢力在級際賽逐漸抬頭，繼何澤堯分別憑「金鎗六十」及「唯獨愛你」揚威冠軍一哩賽及女皇盃兩項一級賽後，今午（2日）舉行的三級賽皇太后紀念盃亦由本土騎師獲得。

由潘明輝策騎的「勇猛神駒」（沈集成馬房）來港前曾勝出巴西打吡一級賽（2400米），結果今仗在港初次角逐此程取得良好效果，最終以短頭位之差氣走廐侶「樂益善」掄元，摘下皇太后紀念盃冠軍。

潘明輝繼「旌暉」（兩次）及「龍鼓飛揚」後，在港第四度揚威三級賽。

第七場單Win及組合獨贏A3分別派287.5及35.5元，勝出練馬師B1派31.5元，二重彩派986元。

第二至四名順序為「樂益善」、「精神威」及「包裝永旺」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199