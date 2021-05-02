第五場第四班1600米：「連連行運」今季已跑咗十五次，有贏有位表現合格。

上場初跑田草1800米都能入位，反映馬匹狀態長期穩定。

今場跑番贏馬路程，又有機會繼續跑得好。

昨日開飛10倍，5點回上14倍，現時企住10倍W，3.5倍位置。

早飛明顯到位，現時呢個賠率，可以畀一票佢。

「逍遙駒」今季只跑四次，前仗初跑此程跟前跑落敗， 上場轉跑快活谷1650米，改用後上跑法，最後跑第六名，明顯走光。

今場重番田草1600米，繼續用蔡明紹上陣，睇對兩場馬匹走勢，試前試後已試準哂。

昨日開飛16倍，5點企住15倍，現時14倍W，4.7倍位置。

有墊底飛，現時有呢個賠率千萬唔好錯過，點都買咗先。

「合夥年代」今季落五班即贏馬，近三場在四班跑，表現不過不失。

上場跑同程田草千六米後上第六，走勢含蓄。

今場再跑同程，重配贏馬拍檔巴度上陣，應有料到。

昨日開飛18倍，5點企住18倍，現時15倍W，4.2倍位置。

有些少早餐飛，但論馬今場係有機會走入一席。

「超速」大前仗贏田草1400米開齋，近兩場轉跑田草1600米都能入位，表現非常穩定。

今場繼續跑田草1600米，雷神繼續肯騎，相信有信心再贏馬。

昨日開飛2.4倍大熱，5點企住2.5倍，現時2.7倍W，1.2倍位置大熱。

早飛相當勁，今場排到好位起步，機會非常突出。

但如太熱嘅話，就唔太抵博，但論馬入三甲應冇問題。

提供：2連連行運、9逍遙駒、12合夥年代、5超速

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