由沈集成訓練的「勇猛神駒」，今午（2日）在沙田馬場角逐2400米三級賽皇太后紀念盃，結果在潘明輝胯下勇奪錦標。

其廐侶「樂益善」則在巴度胯下力拼入一席亞軍，令沈集成在這項長途大賽中包辦馬房連贏。

「勇猛神駒」之勝，為沈集成帶來其今季第51場頭馬，而經過今日賽事之後，沈集成目前僅落後榜首蔡約翰（59Win）、方嘉柏（58Win）及羅富全（53Win），於練馬師榜上進佔前四名。

沈集成亦進一步接近他於2015/16年度馬季所交出的54場頭馬個人單季最佳成績，並有力問鼎他首次的冠軍練馬師榮譽。

談及今季冠軍練馬師之爭，沈集成可望與其餘四位對手在季內餘下20次賽事鬥得難分難解。

沈集成說：「我一直都全力以赴，雖然並不容易，但鹿死誰手亦未可料。」

此外，他亦表揚潘明輝策騎「勇猛神駒」發揮出色。

他續說：「我一直認為『勇猛神駒』今仗具爭勝機會，我吩咐潘明輝出閘迅速，佔取貼欄位置，之後留居有遮擋的位置，伺機而動。」

「根據馬兒的海外賽績，我們都知道牠可以應付此程（2400米）。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199