是日（2日）田草日馬第三場五班2000米，乃典型低班馬亂局，短中取長的話，鄭廐老馬「為善聚樂」有權劏晒。

呢匹七歲老馬，雖然生涯兩Win皆喺谷草兼配雷神取得，但近仗不論喺田草抑或谷草，都有接近演出。

大前仗同程勁慢步速下，仍能後上跑入季軍，表現絕不簡單。

再者，此駒及其練馬師鄭俊偉，都同樣需要搏老命護級。

此駒現時只得21分，若果季終唔夠26分就係咁先。

至於鄭俊偉暫時僅有六Win，煞科前若拎唔夠16Win都要收警告信，其戰意肯定毋須懷疑。

今場「為善聚樂」抽到4檔出閘，且只負114磅輕飄飄，換埋巴度出擊校啱時候。

呢匹老馬集齊有利條件於一身，今次唔博佢Win仲等幾時？

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199