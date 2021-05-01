這次（2日）第一場新馬賽跑1000米直路，上次同程頭四名「得力寶駒」、「有主意」、「龍來了」及「不可擋」均再列陣。

計該役頭600米段速慢過同日第四班同程頭馬「龍寶寶」一組，而總時間仍快過後駒，可見該役兩匹後上馬分列冠季軍，「得力寶駒」及「龍來了」演出較佳，值得跟進。

第十一場三班1400米，雖然有三出三捷的「佳運財」在陣，但要孭頂磅而上仗贏馬姿態已有點吃力，故此今場僅屬機會馬之一。

同場順馬號「南區有」、「長長友」及「一舖縱橫」各有千秋，「南區有」跑同程雖然兩戰全負，但今仗排1檔，有助這匹均速馬控制步速，潘頓不肯放手值得再追。

「長長友」唞夠上陣威力最強，上季能在波健士胯下贏馬，由騎功更好的鄉里馬雅執韁，為最有力推翻大局的半冷門。

「一舖縱橫」上仗重新在第三班上名，仍排內檔有助發揮，亦可收復前失。

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