第三場第五班2000米：「開心日子」今季在四班跑表現一般，上場減夠分，可以落五班跑即見番腳影。

今場轉跑贏馬路程改用何澤堯上陣，呢個配搭比較新鮮，似乎有啲心意。

昨日（1日）開飛9.7倍，5點落到7.9倍，現時回番上11倍W，3.1倍位置。

有墊底飛支持，睇飛今場有三甲。

「賞心星」上場跑快活谷1800米後上第三，表現不過不失。

今場雷神肯再騎，過往跑此程曾經跑過一次位置，今場雖然排位不利，但只要騎師做好沿途走位留放，依然有機會後上跑入一席。

昨日開飛8.8倍，5點企住8.9倍，現時6.2倍W，2.6倍位置。

有些少早飛支持，現時有呢個賠率係抵買嘅。

「為善聚樂」呢匹慢熱長途馬，上場跑快活谷2200米跑入一隻第四名有番腳影，馬匹狀態越嚟越好。

今場再跑田草2000米，過往跑過兩次有一次入圍紀錄，今場強配巴度上陣，排位好且負磅輕，睇形勢有機會為馬房再添一場寶貴頭馬。

昨日開飛6.8倍明顯係有飛，5點回上8.3倍，現時7倍W，2.8倍位置。

明顯墊底飛到咗，睇飛今場有信心，就畀一票佢！

「君臨大地」跑沙田2000米表現最準，今季季初贏過同程，亦在季中跑過入位。

上場轉跑快活谷1800米後上第三，表現合格。今場跑返呢匹馬首本路程，應又有機會再贏馬。

昨日開飛6.1倍，5點回上7倍，現時6.5倍W，2.3倍位置。

今季贏馬又係有相同賠率，睇飛今場一定要兼顧。

提供: 開心日子，賞心星，為善聚樂，君臨大地

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