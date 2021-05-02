第十場第三班1200米：「必長勝」上場轉跑田草1200米，雖然面對強敵，但臨場依然有些少飛落，最後僅以半個馬位敗於超級馬「速遞奇兵」，雖敗猶榮。

今場繼續跑田草1200米，強配潘頓上陣，睇安排明顯想贏馬。

昨日開飛3.4倍W，5點輕輕回上3.8倍，現時落番3倍W，2.3倍位置大熱。

早餐飛到晒位，睇飛今場好有信心贏馬，熱就熱啲，但應該幾穩陣。

「十二碼」近三仗跑同程有一贏兩位成績，表現非常穩定。今場轉配巴度，繼續負輕磅，排到好，只要騎師走位醒目，好大機會再贏馬。

昨日開飛6.5倍，5點落到4.8倍，現時企住4倍W，1.4倍位置，明顯有早飛支持，睇飛有信心今場再勝。

「怡心聲」今季三歲自購新馬跑咗三場，已取得兩場頭馬，成績突出。

昨日開飛10倍，5點回上13倍，現時企住11倍W，2.8倍位置。

有些小早飛支持，如臨場見有票數落，就等於話畀你聽，今場跑第三班都可以應付，有三甲機會。

「威威心得」上場後上跑入一席冷位，今場原裝配搭再跑同程，負磅排位都有利，相信騎師有過上場經驗，今場應會可以繼續跑得更好。

昨日開飛13倍，5點輕輕落到10倍，現時企住10倍W，3倍位置，有墊底飛，今場應有三甲機會。

提供：1必長勝、11十二碼、9怡心聲、8威威心得

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199