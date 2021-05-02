蘇偉賢（外號表情王）馬房於今天（2日）田草日馬賽事憑「十二馬」取得士哥，季內已累積26場頭馬，只要贏多五Win，就可平上季33Win成績。

四歲的「十二馬」同時為賢廐自3月21日勝出「寶貝兒」之後，近一個半月以來首場沙田草地頭馬，馬匹表現忠心準繩，由上季出道至今，跑過九場賽事均未甩過獎金。

蘇偉賢說：「由於『十二馬』近兩戰均只跑位置，故（我）難免有壓力。」

「但我對馬主笑說，把壓力轉化為動力，做好準備工夫，希望馬兒可以跑出水準。」

「結果馬兒在巴度的發揮下沒有令我們失望，畢竟今場跑得亞軍的『必長勝』（文廐） 也是一匹實力很強的馬。」

「『十二馬』能夠取勝，我當然開心，此馬今季初曾腳部受傷，休養過一段時間，出賽的次數不太多，我打算安排馬兒多跑一場才歇暑。」

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