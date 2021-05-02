莫雷拉近兩期賽事皆在尾段場次才有頭馬進賬，不過騎者在今午（2日）田戰一反近日常態，憑「超速」大熱勝出第五場四班1600米。

「超速」連場表現穩定，上仗在雷神胯下角逐同班同程搏失後，馬房立即安排此駒小休並試閘，最終成功補中而回。

苗禮德繼2月21日「勇戰神駒」後，相隔近兩個半月則憑「超速」在田草賽事高奏凱歌，兩駒騎師皆是莫雷拉。

苗禮德說：「『超速』在陣上表現忠心準繩，牠在港取得兩捷，我認為此馬可以養得更粗壯，還有不少進步空間。」

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「機械戰士」及「合夥年代」獲平頭亞軍，第四名則是「軍威振」。

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