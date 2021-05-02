第二場第四班1000米：「綠魔勇士」今季初出跑快活谷1000米表現一般，今場轉跑田草1000米，賽前加強操練兼埋門有試閘，睇馬匹狀態準備就緒今場挑戰此程。

昨日（1日）開飛7.4倍，5點回會上11倍，現時企住11倍W，3.3倍位置。

明顯有早飛支持，係今場最佳半冷。

「龍寶寶」上場一出即勝同程，臨場飛到馬到，贏馬姿態似難實易。

今場原班人馬再跑同程，以上場贏馬走勢嚟睇，今場應可再下一城。

昨日開飛3.4倍，5點企住3.4倍，現時4.8倍W，1.9倍位置。

早飛係有，但唔夠勁！以呢個馬房嚟講，如馬匹有機會連捷，隔夜飛係比較弱，所以要留意臨場賠率走勢。

如最後閘前落飛去到大熱門嘅話，就會穩陣，預計今場繼續跑得好。

「鼓浪陽光」上場跑同程跑入一席冷位置，今場再次挑戰同程，排到跑田草1000米最有利嘅14檔起步，形勢着數，今場應該會有更接近嘅演出。

昨日開飛12倍，5點企住12倍，現時12倍W，3倍位置。

有墊底飛，今場形勢有利，要入三甲唔難。

「吉利大勝」上場在五班贏同程，取得起香港第一場頭馬。

今場升班再跑，負磅大減，排位好，相信有機會再入三甲。

昨日開飛15倍，5點輕回上17倍，現時企住14倍W，3.5倍位置。有早餐飛支持，今場可繼續俾一票佢。

提供: 綠魔勇士，龍寶寶，鼓浪陽光，吉利大勝

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