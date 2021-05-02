今天（2日）沙田跑馬，跑完四場賽事後冷門馬紛抬頭，除第二場「嘉應精神」（2.6倍）大熱取勝之外，其餘三匹頭馬「蟲草成名」（108倍）、「天賦威力」（21倍）、「翡翠鳳凰」（10倍）均為冷Win。

來自羅富全馬房的「翡翠鳳凰」今季屢拼未逞，終在第四場的四班1200米拼出頭。

「翡翠鳳凰」季內演出相當準，其中五次配莫雷拉均跑入前四名，今戰改由田泰安執韁，卻竟然力挫雷神策騎的「聲勢」，首度報捷。

「翡翠鳳凰」與「聲勢」在末段呈現單打獨鬥之局，前駒雖一度被過頭，最後約50米竟回氣再上，險勝後駒馬頸位。

「翡翠鳳凰」馬主董中浩太太董吳玲玲賽後說：「『翡翠鳳凰』在港已累積了四亞四季，忠心準繩，今戰終於出頭，打開勝利之門，我感謝練馬師羅富全悉心訓練此馬。

「今次馬兒沒有令馬迷失望，順利開齋而回，希望牠開竅後繼續有好成績。」

練馬師羅富全則說：「『翡翠鳳凰』今仗排九檔，我們原本估計『遨遊之星』放頭，怎料後駒放唔出，前駒的騎師田泰安因應臨場形勢，決定放頭，結果一放而回。」

「末段此馬與『聲勢』鬥得難分難解，由於『翡翠鳳凰』大步均速，因此成功反先對手。」

第四場單Win及組合獨贏A2分別派109.5元及31.5元，二重彩派521元。

跑獲第三、四名馬匹為「醒旺財」與「創福威」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199