資深馬主「精算」系陣營龐維寧與龐熙霆父子，與蔡約翰馬房一直合作愉快。

其中，「精算八方」、「精算縱橫」、「精算風暴」及「精算博奕」（均已退役）均於在港取得頭馬，作風急進，且不少名下馬均能躋身高班賽。

周三（5日）谷夜，「精算」系一對新血「精算謀攻」及「精算赤焰」分別出戰第一場及第四場四班1200米，機會不容忽視。

「精算赤焰」在港已上陣三次，雖然未有表現，但父系Iffraaj為公園錦標及里諾斯錦標三項二級賽冠軍。

同父馬有不少為谷草好手，包括「晨曦飛馬」、「王者再現」、「妙感」，相信「精算赤焰」遲早可在谷草交出頭馬。

至於「精算謀攻」上仗初出角逐谷草四班1200米，跑第七所負不遠。

此駒父系「犀利時」為06年一級賽渥利盾盟主，由17年開始連續三年成為澳洲種王，每次配種費高達165,000澳元。

其在港同父馬不少是谷草能手，包括「太陽威威」、「金鼓齊鳴」、「嘉應精英」、「閃耀小子」等，因此「精算謀攻」主攻谷草不無道理。

今戰強配莫雷拉兼打王牌，擺明車馬出擊，鬥志毋須懷疑。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199