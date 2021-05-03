希斯在四月份八次賽事七次有馬贏，而且在谷戰亦取得四連勝，剛周三（4月28日）憑今季才港之E布馬「赤馬雄風」及「大有心得」建功。

周三（5日）快活谷賽事，希斯又有「開心威龍」、「人和家興」、「請讓路」、「發贏喜」及「領航大帝」五匹E布馬列陣。

其中，「人和家興」及「發贏喜」均曾在同程贏過，有力替馬房延續佳績。

第五場「發贏喜」前仗初跑谷草1000米得第五，上仗轉跑谷草1200米，雖排12檔仍一放到底，難得仍留在四班上陣，續爭勝途必定乘勝追擊。

另外，第八場「人和家興」五次出賽未失前五名，首次上陣原本報跑11月8日谷草賽事，可惜入閘後有意外而退出，但反映幕後早認定此駒谷草性能突出。

「人和家興」兩次角逐谷草賽事取得一冠一殿，今仗重返贏馬路程，上月兩度試閘做足工夫，有力贏今季第三W。

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